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"Хотелось сказать: "Ну его наф*г", – Верпаковскис вспомнил свой переход в Динамо

10 июля 23:28 95 Читати українською
"Хотелось сказать: "Ну его наф*г", – Верпаковскис вспомнил свой переход в Динамо
Марис Верпаковскис / соцсети

Бывший форвард Динамо Марис Верпаковскис рассказал, как адаптировался в Украине.

"Первый месяц было реально тяжело. Я жил на базе. Квартиры еще не было. Зато – двухразовые тяжелые тренировки, и я с базы не вылазил вообще. Только в Конча-Заспе и жил. Не было машины, ни одного места в городе не знал.

Экс-форвард Динамо Верпаковскис стал на защиту Хацкевича

Были моменты, что хотелось собрать сумку и сказать: ну его нафиг этот контракт, поеду домой. Но потом я привык к нагрузкам, ребята начали приглашать в город. Потом я начал играть в составе и легко влился в коллектив", – цитирует Верпаковскиса Sport Arena.

Латыш выступал в составе киевского Динамо с 2004 по 2007 годы и однажды стал чемпионом Украины, а также трижды выиграл национальный Кубок.

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