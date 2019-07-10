"Хотелось сказать: "Ну его наф*г", – Верпаковскис вспомнил свой переход в Динамо

Бывший форвард Динамо Марис Верпаковскис рассказал, как адаптировался в Украине.

"Первый месяц было реально тяжело. Я жил на базе. Квартиры еще не было. Зато – двухразовые тяжелые тренировки, и я с базы не вылазил вообще. Только в Конча-Заспе и жил. Не было машины, ни одного места в городе не знал.

Экс-форвард Динамо Верпаковскис стал на защиту Хацкевича

Были моменты, что хотелось собрать сумку и сказать: ну его нафиг этот контракт, поеду домой. Но потом я привык к нагрузкам, ребята начали приглашать в город. Потом я начал играть в составе и легко влился в коллектив", – цитирует Верпаковскиса Sport Arena.

Латыш выступал в составе киевского Динамо с 2004 по 2007 годы и однажды стал чемпионом Украины, а также трижды выиграл национальный Кубок.

"...І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат". Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським і Ко