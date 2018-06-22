Хорватія – Нігерія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Збірна Хорватії у матчі 1-го туру групи D здолала нігерійців. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів зустрічі.

Хорвати забили по голу в кожному з таймів і зуміли здолати опір збірної Нігерії. До обох забитих м'ячів доклався Лука Модріч. Спочатку хавбек Реала подав кутовий, після якого Етебо зрізав м'яч у власні ворота, а в другій половині гри впевнено реалізував пенальті.

Хорватія впевнено перемогла Нігерію та очолила групу D після 1 туру ЧС-2018

Збірна Хорватії відкрила рахунок у матчі з нігерійцями. На 32-й хвилині матчу після подачі Модрічем кутового Огенекаро Етебо зрізав м'яч у власні ворота.

На 72-й хвилині поєдинку капітан хорватів Лука Модріч реалізував пенальті, який арбітр призначив за фол Трост-Еконга проти Манджукіча.

*Відео видалене на прохання правовласника.