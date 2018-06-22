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Хорватія – Нігерія: післяматчева прес-конференція Рора

17 червня 00:48 275 Читать на русском
Хорватія – Нігерія: післяматчева прес-конференція Рора
Гернот Рор / Фото: FIFA

Головний тренер збірної Нігерії Гернот Рор прокоментував поразку своєї команди в матчі проти збірної Хорватії (0:2).

"Ми засмучені, адже коли програєш – це не добре. Треба визнати, що хорвати були кращими, ми допустили помилки, особливо на кутових. Було багато моментів і помилок у штрафному майданчику. Треба пережити цю поразку і обіграти Ісландію.

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Атмосфера на стадіоні була така, що було відчуття, що ми граємо в Хорватії, в Загребі. Але мені дуже сподобалося як нас підтримували наші вболівальники. Не важливо скільки їх, головне – як вони вболівали. Сьогодні ми засмучені поразкою, але що стосується організації – все на вищому рівні.

Ми на одне очко відстаємо від Ісландії і Аргентини, нам важливо набрати максимум в іграх, що залишилися. Ми знаємо, що Ісландія на багато здатна, але ми теж можемо грати краще, ніж зіграли сьогодні", – цитує наставника Чемпіонат.

ЧС-2018 1 тур

Хорватія - Нігерія: Субота 16 червня 2018

Хорватія
Матч завершено
2 : 0
Нігерія
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ЧС 2018 Нігерія Нігерія Хорватія - Нігерія Гернот Рор Гернот Рор
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