Хорватія – Нігерія: післяматчева прес-конференція Рора

Головний тренер збірної Нігерії Гернот Рор прокоментував поразку своєї команди в матчі проти збірної Хорватії (0:2).

"Ми засмучені, адже коли програєш – це не добре. Треба визнати, що хорвати були кращими, ми допустили помилки, особливо на кутових. Було багато моментів і помилок у штрафному майданчику. Треба пережити цю поразку і обіграти Ісландію.

Хорватія – Нігерія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Атмосфера на стадіоні була така, що було відчуття, що ми граємо в Хорватії, в Загребі. Але мені дуже сподобалося як нас підтримували наші вболівальники. Не важливо скільки їх, головне – як вони вболівали. Сьогодні ми засмучені поразкою, але що стосується організації – все на вищому рівні.

Ми на одне очко відстаємо від Ісландії і Аргентини, нам важливо набрати максимум в іграх, що залишилися. Ми знаємо, що Ісландія на багато здатна, але ми теж можемо грати краще, ніж зіграли сьогодні", – цитує наставника Чемпіонат.