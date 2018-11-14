Хорватія – Іспанія: прогноз на матч Ліги націй

Хорватія та Іспанія зустрінуться у матчі 5-го туру Ліги націй. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Хорватія – Іспанія відбудеться 15 листопада в Загребі на стадіоні Максімір. Початок гри о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Хорватія – Іспанія, прогноз букмекерів на матч Ліги націй:

Авторитетна британська контора William Hill вважає фаворитом протистояння гостей. Коефіцієнт на перемогу Іспанії складає 2,00. Значно менше букмекери вірять в успіх збірної Хорватії. На віце-чемпіонів світу приймають ставки з балом 3,70. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 3,40.

Схожої думки дотримуються і букмекери з Bwin. На перемогу Іспанії можна поставити з коефіцієнтом 2,10. Імовірність перемоги команди Даліча – 3,70, нічия оцінюється балом 3,30.

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В першому матчі між цими суперниками іспанці знищили суперника з рахунком 6:0. Іспанія лідирує в групі, набравши 6 очок у 3 поєдинках. 4 пункти у Англії, в активі хорватів лише 1 бал у двох зіграних матчах.