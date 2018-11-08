Луїс Енріке після конфлікту викликав до збірної Іспанії опального Альбу та двох новачків на матчі з Хорватією і Боснією

Керманич іспанської національної команди Луїс Енріке визначився зі списком гравців, які готуватимуться до поєдинку Ліги націй проти Хорватії та спарингу з Боснією і Герцеговиною. Вперше за час його керівництва до збірної викликаний оборонець Барселони Жорді Альба.

Головний тренер збірної Іспанії оприлюднив прізвища гравців, які викликані до національної команди на найближчі матчі, на офіційному YouTube-каналі "Фурії рохи".

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Перші виклики до збірної отримали 23-річний оборонець Еспаньйола Маріо Ермосо та 21-річний хавбек Сельти Браїс Мендес. Крім цього, звертає на себе увагу повернення до табору національної команди Жорді Альби.

Лівий захисник Барселони має давній конфлікт із Луїсом Енріке, який тягнеться із часу роботи Лучо на посаді головного тренера "блаугранас". В останній сезон керування Барсою фахівець вирішив перейти на гру з трьома оборонцями, а Альба сів на лаву запасних і активно жалівся пресі на недовіру з боку Луїса Енріке.