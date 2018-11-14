Хорватия – Испания: прогноз на матч Лиги наций

Хорватия и Испания встретятся в матче 5-го тура Лиги наций. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Хорватия – Испания состоится 15 ноября в Загребе на стадионе Максимир. Начало игры в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Хорватия – Испания, прогноз букмекеров на матч Лиги наций:

Авторитетная британская контора William Hill считает фаворитом противостояния гостей. Коэффициент на победу Испании составляет 2,00. Значительно меньше букмекеры верят в успех сборной Хорватии. На вице-чемпионов мира принимают ставки с баллом 3,70. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,40.

Похожего мнения придерживаются и букмекеры из Bwin. На победу Испании можно поставить с коэффициентом 2,10. Вероятность победы команды Далича – 3,70, ничья оценивается баллом 3,30.

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В первом матче между этими соперниками испанцы уничтожили соперника со счетом 6:0. Испания лидирует в группе, набрав 6 очков в 3 матчах. 4 пункта у Англии, в активе хорватов лишь 1 балл в двух сыгранных матчах.