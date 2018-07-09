Хорватія – Англія: прогноз матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Хорватія та Англія зустрінуться у матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу 2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Хорватія – Англія відбудеться 11 липня у Москві на стадіоні Лужники. Початок гри – 21:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС-2018 прогноз букмекерів – хто фаворити на перемогу перед півфіналами

Фахівці авторитетної букмекерської контори William Hill вважають Англію фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу "трьох левів" в основний час становить 2.30, а в овертаймі – 9.00.

Потенційний тріумф Хорватії в основний час оцінюється балом 3.40, а в екстра-таймах – 13.00. Цінник нічиєї в основний час – 3.00.

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Bet365 також вважає, що Англія має більше шансів на перемогу. Тріумф команди Саутгейта в основний час оцінюється балом 2.37, а в овертаймі – 10.00. На перемогу Хорватії за 90 хвилин гри ставлять 3.50, а в додатковий час – 13.00.

На шляху до півфіналу Англія обіграла Швецію, а Хорватія вибила з турніру Росію.