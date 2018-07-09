Хорватия – Англия: прогноз матча 1/2 финала ЧМ-2018

Хорватия и Англия встретятся в матче 1/2 финала чемпионата мира 2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Хорватия – Англия состоится 11 июля в Москве на стадионе Лужники. Начало игры – 21:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2018 прогноз букмекеров – кто фавориты на победу перед полуфиналами

Специалисты авторитетной букмекерской конторы William Hill считают Англию фаворитом матча. Коэффициент на победу "трех львов" в основное время составляет 2.30, а в овертайме – 9.00.

Потенциальный триумф Хорватии в основное время оценивается баллом 3.40, а в экстра-таймах – 13.00. Ценник ничьей в основное время – 3.00.

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Bet365 также считает, что Англия имеет больше шансов на победу. Триумф команды Саутгейта в основное время оценивается баллом 2.37, а в овертайме – 10:00. На победу Хорватии за 90 минут игры ставят 3.50, а в дополнительное время – 13.00.

На пути к полуфиналу Англия обыграла Швецию, а Хорватия выбила из турнира Россию.