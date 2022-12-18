Стала відома сума призових для збірних Хорватії та Марокко, які напередодні розіграли третє місце чемпіонату світу в Катарі.

Хорватія вдруге поспіль здобула медалі чемпіонату світу. Після фіналу 2018-го команда Златко Даліча знову їде додому в статусі призера Мундіалю. У матчі за третє місце "картаті" обіграли збірну Марокко.

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Окрім медалей, Хорватія отримає і непогані призові. За третє місце на ЧС-2022 ФІФА заплатить 27 мільйонів доларів США. Марокко, яке програло "втішний фінал", отримає лиш трішки менше – 25 мільйонів, повідомляє Sport.es.

До слова, це був шостий чемпіонат світу в історії незалежної Хорватії. Половина з них завершилися здобуттям медалей – срібло у 2018-му і бронзи у 1998-му та 2022-му. Для Марокко чемпіонат світу в Катарі теж виявився історичним, адже вперше в історії Мундіалів команда з Африки опинилася в топ-4.

Сьогодні, 18 грудня, стане відомий чемпіон світу-2022. Фінальний матч Аргентина – Франція стартує о 17:00 за київським часом.

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