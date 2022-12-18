Стала известна сумма призовых сборных Хорватии и Марокко, которые накануне разыграли третье место чемпионата мира в Катаре.

Хорватия второй раз подряд добыла медали чемпионата мира. После финала 2018-го команда Златко Далича снова едет домой в статусе призера Мундиаля. В матче за третье место "клетчатые" обыграли сборную Марокко.

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Помимо медалей, Хорватия получит и неплохие призовые. За третье место на ЧМ-2022 ФИФА заплатит 27 миллионов долларов США. Марокко, проигравшее "утешительный финал", получит лишь немного меньше – 25 миллионов, сообщает Sport.es.

К слову, это был шестой чемпионат мира в истории независимой Хорватии. Половина из них завершились завоеванием медалей – серебро в 2018-м и бронзы в 1998-м и 2022-м. Для Марокко чемпионат мира в Катаре тоже оказался историческим, ведь впервые в истории Мундиалей команда из Африки оказалась в топ-4.

Сегодня, 18 декабря, станет известен чемпион мира-2022. Финальный матч Аргентина – Франция стартует в 17:00 по киевскому времени.

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