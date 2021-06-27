Головний тренер хорватів Златко Даліч не зможе розраховувати на всіх лідерів у першому матчі плей-офф Євро проти Іспанії.

Вінгер Іван Перішіч здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт Хорватського футбольного союзу.

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Представник Інтера змушений відбути 10-денну ізоляцію. Повторні тести решти команди та тренерського штабу виявилися негативними. Усі вони готуються до матчу 1/8 фіналу Євро проти Іспанії, який відбудеться вже завтра (28 червня).

Додамо, що Перішіч виходив у основі "картатих" на всі поєдинки групового етапу і став найрезультативнішим гравцем команди – два голи та один асист.

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