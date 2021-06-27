Італія вперше на Євро зустріла серйозний опір

Італія стала найефектнішою командою групового раунду, демонструючи найкращий футбол на турнірі. Ні ротація від Роберто Манчіні, ні різні стилі суперників не заважали штампувати перемоги. Втім, заради правди, до плей-офф "Скуадра Адзурра" не зустрічала гідного спротиву. Австрія змусила апеннінський діамант сяяти значно тьмяніше.

Італія – Австрія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Італія добре працювала з м'ячем, Жоржінью та Верратті керували грою в центрі поля, Спінаццола гостро підключався по флангу. Саме рейди Лео призвели до найкращих нагод. Він бив сам і класно прострілював на партнерів – з ударом Барелли ледь впорався голкіпер. Завдяки активності Спінаццоли більше простору з'являлося в Інсіньє, який теж кілька разів приклався до м'яча.

Однак австрійці дуже непогано стримували блакитну машину. Статистика ударів до перерви (12:1) не відбиває реальної картини матчу. Половина ударів була заблокована. Так, Італія мала перевагу, а в середині тайму затисла суперника біля штрафного майданчика, але по-справжньому небезпечних моментів було небагато. Той же Іммобіле завдав найкращого удару з метрів 30.

Австрія на Україні відпрацювала дієвий план

Австрія розпочала Євро-2020 у схемі 3-5-2 з Алабою в центрі оборони. Це було дуже несподіване рішення від Франко Фоди, про яке футболісти дізналися за кілька годин до першого матчу. Після провального перфомансу Алаби з Нідерландами тренер знову різко перебудував команду. Проти України австрійці вийшли з чотирма захисниками та провели найкращий матч за останні роки.

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Агресивний пресинг, висока динаміка, швидкий рух м'яча – Україну просто змели. Фоді настільки сподобалося, що він вирішив нічого не змінювати під Італію, випустивши той же склад і увімкнувши зі старту такий же пресинг. Алаба окупував лівий фланг, Арнаутовіч очолив атаку, а в центрі вийшов міцний кулак зі Шлагера, Забітцера та Грілліча.

Останній був диригентом команди. Грілліч шикарно працював з м'ячем, розумними передачами розбивав пресинг Італії і допомагав триматися під тиском. Австрійці виманювали "Скуадру" на власну половину, після чого розвивали швидку контратаку або шукали дальнім пасом Арнаутовіча. Передумови для відповідей були хороші, але Das Team бракувало тонких рішень у фінальній стадії, кульгало виконання.

"Скуадра" знітилася, але VAR врятував

Другий тайм взагалі краще розпочала Австрія. Італійці постали дещо інертними, натомість андердог підвищив темп. І з'явилися моменти. Алаба зі штрафного пробив у сантиметрах над поперечиною, а Забітцер і Арнаутовіч здалеку перевірили пильність голкіпера. Das Team навіть забила – Алаба виграв повітря після навісу в штрафний і скинув на Арнаутовіча. Марко переправив м'яч у сітку, однак VAR скасував гол через офсайд.

Склалось таке враження, що Австрія відчула кров. Відчула, що з цим "монстром" можна грати. "Скуадра Адзурра" фізично підсіла, а збірна Бундесліги прекрасно готова. Австрійці без замін до 90-ї хвилини продовжували високо пресингувати. Роберто Манчіні намагався освіжити команду замінами: вийшли Локателлі, Пессіна, Белотті та К'єза. Трішки допомогло. Проте удари Локателлі, Інсіньє та Берарді (хотів виконати ножиці) були невдалими.

Італія у чвертьфіналі, Спінаццола – топ, заміни Манчіні стали ключовими

Основний час завершився нулями на табло – гра перейшла в овертайм. І там заміни Манчіні зіграли вже на повну. Локателлі вертикальним пасом знайшов між лініями Спінаццолу, відрізавши пів австрійської команди. Лео взяв паузу і шикарно закинув на вільного К'єзу. Алаба залишився проти двох, Лаймер, який страхував капітана, втратив концентрацію і дозволив себе обіграти.

А К'єза розібрався майстерно: раз – зупинив, два – обіграв, три – розстріляв Бахманна. Федеріко рветься в основний склад на наступні матчі. Він за декілька хвилин після виходу на заміну зробив більше (перед цим був ще один супершанс), ніж слабкий Берарді за весь матч.

Пессіна, який також з'явився з лави запасних, закріпив перевагу Італії. "Скуадра Адзурра" – у чвертьфіналі, де зіграє з переможцем пари Бельгія – Португалія у Мюнхені.

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Австрійці влаштували фінальний штурм. Шауб змусив Доннарумму витягнути м'яч з кута, Забітцеру та Грегорічу не вистачило точності, а Калайджіч таки відродив інтригу! Подача з кутового від Шауба – і Саша красиво проштовхнув м'яч у ворота. Італія ледь витримала наприкінці зустрічі. Якби ж свіжі австрійці вийшли раніше, якби ж Шауб, Калайджіч і Грегоріч мали більше часу...

Франко Фода сьогодні затягнув з замінами, але загалом за турнір заслуговує компліментів. Несподівані перестановки, експерименти, грамотні реакції під час матчів з Північною Македонією та Україною. Раніше такого хорошого менеджменту від тренера Das Team не спостерігалося. Збірна України влетіла дуже потужній команді!

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