Головна команда країни під керівництвом Андрія Шевченка продовжує підготовку до 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції. Є як негативні, так і трішки позитивні моменти.

"Синьо-жовті" провели чергове тренування перед плей-офф. У ньому брали участь лишень 25 гравців із 26-ти заявлених, інформує офіційний сайт УАФ.

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Денис Попов через ушкодження литкового м’язу не зможе більше допомогти Україні на цьому турнірі. Відтак тренерський штаб ухвалив рішення відпустити захисника до Києва для проходження подальшої реабілітації у своєму клубі.

А от Олександр Зубков, який раніше виконував вправи у тренажерному залі та басейні, приступив до іншої індивідуальної бігової роботи на полі. Водночас Олександр продовжує курс фізіотерапії, необхідний для повноцінного відновлення після ушкодження.

Решта команди провела насичене тактичне тренування, адже вже 29 червня підопічні Андрія Шевченка зіграють зі Швецією в 1/8 фіналу.

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