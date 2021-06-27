Хорватия – Испания: "клетчатые" понесли огромную потерю за день до матча 1/8 финала Евро
Главный тренер хорватов Златко Далич не сможет рассчитывать на всех лидеров в первом матче плей-офф Евро против Испании.
Вингер Иван Перишич сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.
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Представитель Интера вынужден отбыть 10-дневную изоляцию. Повторные тесты остальной команды и тренерского штаба оказались отрицательными. Все они готовятся к матчу 1/8 финала Евро против Испании, который состоится уже завтра (28 июня).
Добавим, что Перишич выходил в основе "клетчатых" на все поединки группового этапа и стал самым результативным игроком команды – два гола и один ассист.
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