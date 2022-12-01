Хорватія – Бельгія

1 грудня, 17:00. Місто Ар-Райан, стадіон Ахмад Бін Алі

Головний арбітр: Ентоні Тейлор (Англія).

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне.

Хорватія та Бельгія на папері були беззаперечними фаворитами групи F – як ніяк срібний та бронзовий призери ЧС-2018. Втім, якість гри команд у цьому груповому етапі показує, що повторити результати минулого Мундіалю не вдасться. Хорвати в більш комфортній ситуації – розгромна перемога над Канадою та 4 очки після 2 турів полегшують вихід до плей-офф ЧС-2022.

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А от Бельгія ризикує стати першим фаворитом, який зганьбився та не зміг подолати груповий етап. Так, вчора Данія бездарно покинула Катар, програвши Австралії та посівши останнє місце в групі D. "Червоні дияволи" досі мають статус однієї з найсильніших команд Європи, але статус не грає на полі. Поєдинок з Марокко став ганьбою для "золотого покоління" – Бельгія без варіантів програла, хай міцному, але все ж менш іменитому супернику.

Проблем у бельгійців вистачає. Підопічні Роберто Мартінеса не молодшають, а деякі взагалі втрачають форму. В першу чергу – Еден Азар, який зараз не є навіть блідою тінню себе самого 4-річної давнини. Здали Лукаку, Алдервейрелд, Вертонген, Вітсель. Куртуа після відновлення від пошкодження не нагадує себе зразка травня цього року, коли Тібо, здавалось, просто нереально пробити. В команді не вистачає свіжої крові – Тілеманс, Троссар, Онана та Торган Азар не настільки впливові фігури в команді.

Хорватія ж більш збалансована. Так, гра досі крутиться навколо старенького Луки Модріча, який все ще тримає високий рівень. Балканці оновили лінію оборони – одразу троє нових гравців в порівнянні з минулим чемпіонатом світу. В команді з'явились молоді Станішіч та Сучіч, шанси отримують Лівайя (забив у ворота Канади) та Оршіч. Разом з ветеранами, такими як Модріч, Перішіч, Ковачіч та Брозовіч виходить міцна банда, яка здатна завдати проблем найсильнішим командам світу, не кажучи вже про кволу Бельгію.

Орієнтовні склади

Хорватія: Ліваковіч – Юрановіч, Ловрен, Гвардіол, Соса – Брозовіч, Модріч, Ковачіч – Крамаріч, Лівайя, Перішіч.

Бельгія: Куртуа – Алдервейрелд, Вертонген, Кастань – Меньє, Онана, Тілеманс, Карраско – Де Брюйне, Батшуаї, Еден Азар.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Хорватія має хоча б не програти, тоді як Бельгія для виходу в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 повинна лише перемагати. Саме це і може зіграти злий жарт з Де Брюйне та Ко. "Червоні дияволи" вимушені великими силами йти вперед, аби забити, що залишить чималий простір для хорватів.

Так, Перішіч досить віковий гравець, але втекти від престарілих Алдервейрелда та Вертонгена зможе. Модріч може видати передачу будь-якої складності, тож контратаки – найбільша зброя балканців. Та і оборона Хорватії досить високої якості – пропущений м'яч у грі з Канадою став єдиним у ворота Ліваковіча за турнір. Водночас, атака Бельгії, м'яко кажучи, не вражає. Вимучений гол у ворота канадців далеко не те, чого очікуєш від такої зіркової збірної.

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