Хорватия – Бельгия

1 декабря, 17:00. Ар-Райан, стадион Ахмад Бин Али

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия).

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне.

Хорватия и Бельгия на бумаге были безоговорочными фаворитами группы F – как никак серебряный и бронзовый призеры ЧМ-2018. Впрочем, качество игры команд на этом групповом этапе показывает, что повторить результаты прошедшего Мундиаля не удастся. Хорваты в более комфортной ситуации – разгромная победа над Канадой и 4 очка после 2 туров облегчают выход в плей-офф ЧМ-2022.

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Бельгия рискует стать первым фаворитом, который опозорился и не смог преодолеть групповой этап. Да, вчера Дания бездарно покинула Катар, проиграв Австралии и заняв последнее место в группе D. "Красные дьяволы" до сих пор имеют статус одной из сильнейших команд Европы, но статус не играет на поле. Поединок с Марокко стал позором для "золотого поколения" – Бельгия без вариантов проиграла, пусть крепкому, но все же менее именитому сопернику.

Проблем у бельгийцев хватает. Подопечные Роберто Мартинеса не моложе, а некоторые вообще теряют форму. В первую очередь – Эден Азар, который сейчас не является даже бледной тенью самого 4-летней давности. Сдали Лукаку, Алдервейрелду, Вертонгену, Витселю. Куртуа после восстановления от повреждения не напоминает себя образца весны этого года, когда Тибо, казалось, просто нереально пробить. В команде не хватает свежей крови – Тилеманс, Троссар, Онана и Торган Азар не столь влиятельные фигуры в команде.

Хорватия же более сбалансирована. Да, игра до сих пор крутится вокруг старенького Луки Модрича, который все еще держит высокий уровень. Балканцы обновили линию обороны – сразу три новых игрока по сравнению с прошлым чемпионатом мира. В команде появились молодые Станишич и Сучич, шансы получают Ливайя (забил в ворота Канады) и Оршич. Вместе с ветеранами, такими как Модрич, Перишич, Ковачич и Брозович выходит крепкая банда, способная доставить проблем сильнейшим командам мира, не говоря уже о хилой Бельгии.

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Брозович, Модрич, Ковачич – Крамарич, Ливайя, Перишич.

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Вертонген, Кастань – Менье, Онана, Тилеманс, Карраско – Де Брюйне, Батшуаи, Эден Азар.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Хорватия должна хотя бы не проиграть, тогда как Бельгия для выхода в 1/8 финала чемпионата мира-2022 обязана побеждать. Именно это и может сыграть злую шутку с Де Брюйне и Ко. "Красные дьяволы" вынуждены большими силами идти вперед, чтобы забить, что оставит немалое пространство для хорватов.

Да, Перишич достаточно возрастной игрок, но убежать от престарелых Алдервейрелда и Вертонгена сможет. Модрич может выдать передачу любой сложности, поэтому контратаки – самое грозное оружие балканцев. Да и оборона Хорватии достаточно высокого качества – пропущенный мяч в игре с Канадой стал единственным в ворота Ливаковича за турнир. В то же время атака Бельгии, мягко говоря, не впечатляет. Вымученный гол в ворота канадцев далеко не то, чего ожидаешь от такой звездной сборной.

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