"Хороші емоції. Збулася мрія дитинства. Завжди дивився і стежив за нашою національною збірною. Дуже радий цьому, дуже довго до цього йшов, прагнув.

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Думаю, команда не заслужила поразки. Ми не награли на поразку. Діяли дуже добре в цьому матчі. Просто не вдалося реалізувати моменти, які у нас були. Потрібно налаштовуватися на наступні матчі і готуватися", – поділився Бондар у коментарі прес-службі УАФ.

Після поразки від Польщі (0:2) у товариському матчі на збірну України очікують два заключні поєдинки Ліги націй: проти Німеччини 14 листопада та зі Швейцарією 17-го.

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