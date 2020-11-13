"Хорошие эмоции. Сбылась мечта детства. Всегда смотрел и следил за нашей национальной сборной. Очень рад этому, очень долго к этому шел, стремился.

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Думаю, команда не заслужила поражения. Мы не наиграли на поражение. Действовали очень хорошо в этом матче. Просто не удалось реализовать моменты, которые у нас были. Нужно настраиваться на следующие матчи и готовиться", – поделился Бондарь в комментарии пресс-службе УАФ.

После поражения от Польши (0:2) в товарищеском матче сборную Украины ожидают два заключительных поединка Лиги наций: против Германии 14 ноября и со Швейцарией 17-го.

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