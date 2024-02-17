Єгор Ярмолюк традиційно почав у запасі "бджілок". Матч, як і онлайн-трансляція Брентфорд – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 14:30. Яскравий відкритий футбол з перших хвилин. Брентфорд вкидає аут на гравця, який відірвався, Ньоргор бере паузу, витягує на себе опонента і котить у розріз – Янельт зовсім один, але не влучає. Луїс Діас дає за спини, правий захисник Бредлі вривається по центру, накручує парочку господарів, наче форвард, і б'є з носка. Флеккен витягує, як і розстрільне добивання Жоти впритул.

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Мопе тонким пасом виводить Тоуні до штрафного. Збився приціл в Айвена, дуже засмучений нападник збірної Англії. Келлехер на місці і після штрафного все того ж Тоуні, і після дальнього закидання йому ж на хід. Там ніби сил не вистачило лідеру Брентфорда після інтенсивного ривка. Жота потужно приклався під поперечину – Флеккен уже на 21 хвилині видав знакові 3 сейви. Жота проходить, здавалося, всіх, але Діас втрачає нагоду пробити через підкат захисника. Тоуні з Ньоргором невдало стріляють з-за меж поля. Майже вдвічі більше контролює м'яч команда Клоппа, але ударів побільше в господарів.

Кьортіс Джонс травмувався, вимушена заміна на 34 хвилині – виходить Гравенберх. Гол Ліверпуля прийшов після стандарту, який виконував голкіпер Брентфорда. Гості вибили в центр, де Жота одним скиданням головою вивів Дарвіна сам на сам. Нуньєс ефектно перекинув Флеккена, реалізувавши свій перший момент у матчі! Подвійний удар для Жоти. Спершу свій же Маккалістер наступив на ногу, а потім Ньоргор з розгону впав на коліно. Це кінець матчу для Діогу. Салах виходить на 44 хвилині.

І єгиптяний відразу ж запоров супермомент. Діас на швидкості вкотре знищив опонента на лівому фланзі, простріл Луїса підправив Дарвін, а Салах дерев'яним прийомом все зіпсув, хоча міг розстрілювати ворота з кількох метрів. Після гола Ліверпуля глядачі побачили лише слабенка спроба удару Мопе, хоча з доданим часом залишалося понад 17 хвилин. Коли пролунав свисток на перерву, Клопп був далеким від радощів і побіг питати, що там з його двома травмованими гравцями, які тільки-тільки розігралися та почали приносити успіх за успіхом.

У перерві Дарвін Нуньєс поступився місцем на полі Коді Гакпо. Бредлі в польоті грубо шипами проїбався по нозі Тоуні. Айвен тримався за стегно з гримасою болю, але повернувся до гри. Діас вирішив, що суперники – це стовпчики на тренуваннях. Який же прекрасний рейд від колумбійця, в якому поганим був недостатньо влучний удар. І знову міг би бути гол у стилі Брентфорда. Ван Дейк так виграв повітряну дуель, що по суті вивів Салаха на побачення з кіпером. Дуже невдалий удар повз ворота від Мохамеда.

Згодом єгиптянин не найкращим чином розігнав контру 3 в 3. Однак свою роботу виконав. Салах знайшов Мак Аллістера на лінії штрафного, і чемпіон світу розібрався з оборонцями та пробив повз Флеккена. Бредлі заслуговує оплески фанатів і Клоппа. Як же класно правий захисник, який підміняє травмованого Александера-Арнольда, вже не вперше вбігає в центральну зону, звідки небезпечно пробиває. Потрійна заміна Брентфорда на 63 хвилині, але не час для Ярмолюка.

Ну, це ж просто копія методичок Франка! Салах доводить до розгрому після того, як Келлехер вибив з воротарського, Гакпо ледь помітно скинув у центрі, а Мохамед якось надто легко познущався з Коллінза. Дамсгор замінив Єнсена, а майже відразу господарі один гол відквитали. Вісса праворуч отримав пас за спини, після чого вирізав у центр. Регілон пробив у Келлехера, але Тоуні добив без перешкод. Годос замінив іспанця, і відразу ж допоміг Ліверпулю знов оформити розгромний рахунок. Іранець пропустив поміж ніг пас Діаса на Гакпо, Коллінз і тут витворяв щось несусвітнє.

У компенсований час битва ефектних сейвів. Флеккен рятує після штрафного від Елліота, а Келлехер не дає Тоуні оформити дубль важким для голкіпера ударом на стандарті з кількох метрів. Ярмолюк так і не вийшов на поле, а Ліверпуль ефектно зміцнює свою позицію лідера (від Арсенала та Манчестер Сіті 5 очок відриву), однак за 8 днів до фіналу Кубка ліги проти Челсі Мудрика, схоже, втрачає Жоту та Джонса мінімум. Брентфорд залишається на 14 місці – від зони вильоту відділяють лише 6 балів.