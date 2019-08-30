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Хьоннес прокоментував відхід з посади президента Баварії після 40 років роботи в клубі

16:17 8 Читать на русском
Хьоннес прокоментував відхід з посади президента Баварії після 40 років роботи в клубі
Улі Хьонесс / Twitter Баварії

Президент Баварії Улі Хьонесс розповів про рішення не балотуватися на черговий термін.

"Це рішення не було прийняте швидко, воно прийшло до мене з часом. Протягом останніх декількох років я думав все більше і більше про свій відхід. Моєю метою завжди було піти з клубу в найкращій формі, як на полі, так і за його межами.

Баварія офіційно оголосила про відхід Хьонесса з посади президента та назвала його наступника

Рішення, які були прийняті протягом останніх кількох днів, поставили клуб на правильний шлях в майбутньому", – цитує Хьонесса офіційний Twitter Баварії.

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До слова, Хьонесс став менеджером Баварії 1979 року, коли йому виповнилося всього 27. За 40 років під його керівництвом мюнхенці 16 разів ставали чемпіоном Німеччини, двічі виграли Лігу чемпіонів та один раз Кубок УЄФА.

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Улі Хьонесс
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