Хьоннес прокоментував відхід з посади президента Баварії після 40 років роботи в клубі

Президент Баварії Улі Хьонесс розповів про рішення не балотуватися на черговий термін.

"Це рішення не було прийняте швидко, воно прийшло до мене з часом. Протягом останніх декількох років я думав все більше і більше про свій відхід. Моєю метою завжди було піти з клубу в найкращій формі, як на полі, так і за його межами.

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Рішення, які були прийняті протягом останніх кількох днів, поставили клуб на правильний шлях в майбутньому", – цитує Хьонесса офіційний Twitter Баварії.

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До слова, Хьонесс став менеджером Баварії 1979 року, коли йому виповнилося всього 27. За 40 років під його керівництвом мюнхенці 16 разів ставали чемпіоном Німеччини, двічі виграли Лігу чемпіонів та один раз Кубок УЄФА.