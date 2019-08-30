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Хьоннес прокомментировал уход с поста президента Баварии после 40 лет работы в клубе

16:17 43 Читати українською
Хьоннес прокомментировал уход с поста президента Баварии после 40 лет работы в клубе
Ули Хьонесс / Twitter Баварии

Президент Баварии Ули Хьонесс рассказал о решении не баллотироваться на очередной срок.

"Это решение не было принято быстро, оно пришло ко мне со временем. В течение последних нескольких лет я думал все больше и больше о своем уходе. Моей целью всегда было уйти из клуба в лучшей форме, как на поле, так и за его пределами.

Бавария официально объявила об уходе Хёнесса с поста президента и назвала его преемника

Решения, которые были приняты в течение последних нескольких дней, поставили клуб на правильный путь в будущем", – цитирует Хьонесса официальный Twitter Баварии.

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К слову, Хьонесс стал менеджером Баварии в 1979 году, когда ему исполнилось всего 27. За 40 лет под его руководством мюнхенцы 16 раз становились чемпионом Германии, дважды выиграли Лигу чемпионов и один раз Кубок УЕФА.

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Бавария Бавария Германия Ули Хёнесс
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