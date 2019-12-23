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Хонда покинув Вітесс, не пробувши у клубі і півтора місяця

20:30 58 Читать на русском
Хонда покинув Вітесс, не пробувши у клубі і півтора місяця
Кейсуке Хонда / ФК Вітесс

Нідерландський чемпіонат збіднів на ще одного зіркового гравця.

Японський півзахисник Кейсуке Хонда залишив нідерландський клуб Вітесс, повідомляє офіційний сайт команди. Клуб подякував футболісту за гру і побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

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"Коли я перейшов у Вітесс, моя місія полягала у тому, щоб змінити ситуацію. Мені це не вдалося. Леонід Слуцький покинув клуб і я відчуваю відповідальність за це. Ось чому я думаю, що більше не повинен тут грати. Я ціную те, як партнери по команді і фанати ставилися до мене", – сказав Хонда.

Нагадаємо, 33-річний Хонда став гравцем Вітесса на початку листопада, приєднавшись до клубу у статусі вільного агента. У складі нідерландської команди японський хавбек взяв участь у чотирьох матчах Ередивізі (три – в основному складі), однак результативними діями не відзначався.

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Теги
Кейсуке Хонда Кейсуке Хонда Вітесс Вітесс Нідерланди Леонід Слуцький Леонід Слуцький
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