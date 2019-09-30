Екс-гравець Мілана Хонда запропонував послуги своїй колишній команді

Японський гравець і тренер намагається працевлаштуватися у Європі – Кейсуке Хонда запропонував допомогу Манчестер Юнайтед та Мілану.

Колишній півзахисник Мілана і збірної Японії Кейсуке Хонда звернувся до італійського клубу, запропонувавши йому свою допомогу. "Дзвоніть, якщо я вам знадоблюся. Я завжди хотів допомогти вам, зв'яжіться зі мною", – написав Хонда на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер, позначивши у записі офіційний акаунт Мілана.

Хонда очолив збірну Камбоджі

До слова, за кілька днів до цього Кейсуке зробив подібну пропозицію у Твіттері і манкуніанському клубу: "Манчестер Юнайтед, зробіть мені пропозицію. Мені не потрібні гроші, але мені треба грати у відмінній команді з відмінними партнерами!".

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Нагадаємо, Хонда виступав за Мілан з 2014 по 2017 рік – він провів 92 матчі, забив 11 м'ячів і віддав 14 результативних передач. У складі італійської команди японець виграв Суперкубок Італії. Сьогодні 33-річний хавбек, який є вільним агентом, очолює збірну Камбоджі.

Мілан під керівництвом Марко Джампаоло видав найгірший старт з сезону-1938/39 – "россонері" зазнали трьох поразок в шести матчах на старті сезону.

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