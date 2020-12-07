Пайде принимал Нымме Калью в поединке 30-го тура чемпионата Эстонии, матч выделяется своей результативностью.

Чемпионат Эстонии, 30-й тур

Пайде – Нымме Калью – 7:4

Голы: Аниер, 26, 82, Драме, 37, Разак, 39, Овусу-Секьере, 50, 59, Луц, 89 – Паур, 7, Пури, 35, Волков, 57, Субботин, 65 (пен.)

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Похоже, соперники решили играть без обороны, ведь такой голепад – редкость в профессиональном футболе. До перерыва игроки Пайде умудрились трижды забить и дважды пропустить.

Во втором тайме Нымме Каллью сумел восстановить интригу, забив два мяча, но она продолжалась недолго. Хозяева 4-мя голами, довели счет до разгромного.

За гостей в стартовом составе вышел экс-полузащитник Олимпика Владислав Хомутов, украинец был заменен на 76-й минуте.

Нынешний сезон Пайде завершает вторым, Нымме Калью – 4-й.

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