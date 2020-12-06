Сегунда, 17-й тур

Альбасете – Жирона – 0:2

Голи: Кецоєвіч, 66 (аг.), Морено, 79

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Альбасете ніяк не може вибратись з нефартової серії і дива у матчі проти Жирони також не трапилось.

Гості у другому таймі спокійно забили Альбі два голи і забрали три очки. У стартовому складі господарів вийшов на поле Роман Зозуля, але українець зумів "відзначитись" лише жовтою карткою у першому таймі та був замінений на 82-й хвилині. Статистичний портал SofaScore "нагородив" Романа найнижчою оцінкою серед гравців Альбасете, які вийшли у старті.

Після 17-ти турів Жирона піднялась на 10-ту сходинку, Альбасете залишається у зоні вильоту. Команда Зозулі розташувалась на передостанньому місці з 11-ма очками.

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