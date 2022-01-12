Хомутов офіційно продовжить кар'єру в Словаччині
15:50 - Читать на русском
Український півзахисник Владислав Хомутов приєднався до словацької СТК Самотіни.
Хавбек приєднався на правах вільного агента до СТК Самотіна, яка виступає у другій словацькій лізі, повідомляє офіційний Instagram клубу.
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Останнім клубом українця був естонський Нимме Калью, з яким завершився контракт 1 січня. Півзахисник є вихованцем Олімпіка, встиг пограти за Чорноморець, словацький Злате Моравеце.
У поточному сезоні Владислав провів лише 1 матч за Нимме Калью, проте не відзначався результативними діями.
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