Хавбек приєднався на правах вільного агента до СТК Самотіна, яка виступає у другій словацькій лізі, повідомляє офіційний Instagram клубу.

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Останнім клубом українця був естонський Нимме Калью, з яким завершився контракт 1 січня. Півзахисник є вихованцем Олімпіка, встиг пограти за Чорноморець, словацький Злате Моравеце.

У поточному сезоні Владислав провів лише 1 матч за Нимме Калью, проте не відзначався результативними діями.

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