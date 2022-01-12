Хавбек присоединился на правах свободного агента в СТК Самотину, выступающей во второй словацкой лиге, сообщает официальный Instagram клуба.

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Последним клубом украинца был эстонский Нымме Калью, с которым завершился контракт 1 января. Полузащитник является питомцем Олимпика, успел поиграть за Черноморец, словацкий Златое Моравеце.

В текущем сезоне Владислав провел лишь 1 матч за Нымме Калью, однако не отличался результативными действиями.

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