Хомченовский: Скрипник нас заверил, что он останется в Заре

"Отвлекают ли слухи об уходе Скрипника с Зари? Вообще нет, поскольку тренер нас заверил, что он будет с нами. И мы ему верим.

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За Виктора Анатольевича готовы положить все, что есть. А что касается слухов... Они всегда были, есть и будут, но это вовсе не означает, что в них надо верить", – поделился Хомченовский в интервью UA-Футбол.

Напомним, Виктора Скрипника связывают с интересом Динамо после увольнения Алексея Михайличенко с поста главного тренера киевлян.

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