Хомченовський: Навіть без вилучення Лєднєва мотивація Зорі у матчі про РБ Лейпциг зашкалювала

Півзахисник Зорі Дмитро Хомченовський проаналізував гру своєї команди в матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти РБ Лейпциг (1:1).

"Захищатися з 17-ї хвилини матчу вдесятьох протягом всієї гри проти такої команди як Лейпциг, було непросто, тому, я думаю, що ми всі задоволені таким результатом. Тим більше, що є ще матч-відповідь і наші шанси, на мій погляд, на загальний успіх досить непогані.

Вилучення? Звичайно, ніхто не очікував, що гра так буде складатися. Нас цей момент трохи розбурхав ... Може, для нашої команди навіть краще, коли ситуації складні і ми виходимо з них з гідним результатом. Але в результаті ми, як то кажуть, зіграли і за себе, і за того хлопця, який був вилучений.

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Коли у нас на полі було 11 футболістів, ми були вкрай мотивовані на матч. Але після вилучення довелося цю мотивацію підвищити ще більше, а в грі ми змушені були все-таки більше зосередити увагу на обороні. Контратак стало менше, але вони були і навіть в цій ситуації у нас були непогані можливості для взяття воріт Лейпцига. Шкода, що не вдалося витиснути максимум. Могли забити навіть вдесятьох.

У РБ Лейпциг швидка команда, всі технічні футболісти. Вони грали добре, але ми оборонялися теж гідно. Є ще другий матч і будемо на нього налаштовуватися дуже серйозно, щоб за сумою двох матчів все-таки пройти німецький бар'єр.

Звичайно, враховуючи стиль Лейпцига, ми будемо готуватися і розуміти, як треба оборонятися, як виходити в атаку. Досвід матчів з Брагою повинен зіграти нам тільки в плюс, тому що ми вже проходили ситуацію, коли треба добути результат в умовах гостьового поєдинку", – розповів Хомченовський Команда1.

Нагадаємо, що Зоря зуміла втримати нічию, незважаючи на те, що грала в меншості з 17-ї хвилини – дивіться відеоогляд матчу.

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи РБ Лейпциг – Зоря відбудеться 30 серпня. Початок поєдинку о 19:30.

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