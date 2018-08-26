Хомченовский: Даже без удаления Леднева мотивация Зари в матче с РБ Лейпциг зашкаливала

Полузащитник Зари Дмитрий Хомченовский проанализировал игру своей команды в матче плей-офф квалификации Лиги Европы против РБ Лейпциг (1:1).

"Защищаться с 17-й минуты матча вдесятером на протяжении всей игры против такой команды как Лейпциг, было непросто, поэтому, я думаю, что мы все довольны таким результатом. Тем более, что есть еще ответный матч и наши шансы, на мой взгляд, на общий успех довольно неплохие.

Удаление? Конечно, никто не ожидал, что игра так будет складываться. Нас этот момент немного взбудоражил ... Может, для нашей команды даже лучше, когда ситуации сложные и мы исходим из них с достойным результатом. Но в результате мы, как говорится, сыграли и за себя, и за того парня, который был удален.

Заря – РБ Лейпциг: стало известно, что Вернидуб сказал Ледневу после удаления

Когда у нас на поле было 11 футболистов, мы были очень мотивированы на матч. Но после удаления пришлось эту мотивацию повысить еще больше, а в игре мы вынуждены были все-таки больше сосредоточиться на обороне. Контратак стало меньше, но они были и даже в этой ситуации у нас были неплохие возможности для взятия ворот Лейпцига. Жаль, что не удалось выжать максимум. Могли забить даже вдесятером.

У РБ Лейпциг быстрая команда, все техничные футболисты. Они играли хорошо, но мы оборонялись тоже достойно. Есть еще второй матч и будем на него настраиваться очень серьезно, чтобы по сумме двух матчей все-таки пройти немецкий барьер.

Конечно, учитывая стиль Лейпцига, мы будем готовиться и понимать, как надо обороняться, как выходить в атаку. Опыт матчей с Брагой должен сыграть нам только в плюс, потому что мы уже проходили ситуацию, когда надо добыть результат в условиях гостевого поединка", – рассказал Хомченовский Команда1.

Напомним, что Заря сумела удержать ничью, несмотря на то, что играла в меньшинстве с 17-й минуты.

Ответный матч РБ Лейпциг – Заря состоится 30 августа. Начало поединка в 19:30.

"РБ повинен тремтіти": німецькі ЗМІ розчаровані нічиєю Лейпцига у матчі Ліги Європи проти Зорі