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Зоря – РБ Лейпциг: стало відомо, що Вернидуб сказав Лєднєву після вилучення

23 серпня 23:59 1445 Читать на русском
Зоря – РБ Лейпциг: стало відомо, що Вернидуб сказав Лєднєву після вилучення
Юрій Вернидуб / Футбол 24

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб гостро відреагував на вилучення Богдана Лєднєва вже на старті матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти німецького РБ Лейпциг.

"Ти що!? Ти зараз залишив удесятьох нас! Бл**ь, у вас синдром там у Києві. Мізків взагалі нема", – крикнув Вернидуб хавбеку, який покидав поле.

Зоря удесятьох втримала нічию у матчі з РБ Лейпциг у Лізі Європи

Богдан Лєднєв грає в Зорі на правах оренди з київського Динамо. На 17-й хвилині матчу його збив Марсело Сараччі, а потім навмисне наступив на ногу. Молодий українець відверто відмахнувся від суперника, за що й отримав червону картку від арбітра Бенуа Бастьєна.

Відзначимо, що попри гру в меншості впродовж понад 70-ти хвилин, луганська Зоря зуміла зіграти внічию 0:0 – дивіться відеоогляд матчу.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика:

Ліга ЄвропиКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Зоря - РБ Лейпциг: Четвер 23 серпня 2018

Зоря
Матч завершено
0 : 0
РБ Лейпциг
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Теги
Зоря - РБ Лейпциг Зоря Зоря Ліга Європи Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Відеоновини Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв
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