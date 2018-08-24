Зоря – РБ Лейпциг: стало відомо, що Вернидуб сказав Лєднєву після вилучення

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб гостро відреагував на вилучення Богдана Лєднєва вже на старті матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти німецького РБ Лейпциг.

"Ти що!? Ти зараз залишив удесятьох нас! Бл**ь, у вас синдром там у Києві. Мізків взагалі нема", – крикнув Вернидуб хавбеку, який покидав поле.

Зоря удесятьох втримала нічию у матчі з РБ Лейпциг у Лізі Європи

Богдан Лєднєв грає в Зорі на правах оренди з київського Динамо. На 17-й хвилині матчу його збив Марсело Сараччі, а потім навмисне наступив на ногу. Молодий українець відверто відмахнувся від суперника, за що й отримав червону картку від арбітра Бенуа Бастьєна.

Відзначимо, що попри гру в меншості впродовж понад 70-ти хвилин, луганська Зоря зуміла зіграти внічию 0:0 – дивіться відеоогляд матчу.

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