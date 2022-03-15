Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін зізнається, що його життя, як і більшості українців, кардинально змінилось з перших днів війни з Росією.

"По-перше, довелося змінити місце проживання. На цьому, зокрема, наполягали наші тренери, адже в столиці з перших днів стало небезпечно.

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Зауважу, що наш тренерський штаб на чолі з Роберто Де Дзербі одним з останніх залишив Україну. Це була їхня принципова позиція: спочатку евакуюються гравці, лише потім – тренери. Зараз вони майже щодня зв'язуються та цікавляться, наскільки безпечно в нас, переживають і підтримують. Важливо, коли головний тренер ставиться до кожного гравця, як до рідної людини.

Справді, спершу був шок. Усе настільки перевернулося й стало відрізнятися від звичного життя, що спіймав себе на думці: Толю, цього не може бути, це просто страшний сон, який от-от закінчиться. І від розуміння, що це реальність, що це по-справжньому, ставало надто страшно.

День починається й закінчується з обдзвонювання рідних, близьких і друзів: як вони там – живі, здорові? На жаль, чимало наших земляків зараз дуже страждають, зазнають втрат, гинуть. Надто важко доводиться тим, хто в Маріуполі, Волновасі... Там катастрофічна ситуація. Важливо, що зараз наша країна, як ніколи, згуртувалась і кожен намагається допомогти, чим може. По змозі намагаюсь також дізнаватися, чим можу бути корисним і допомагати – людям, волонтерам, армії", – цитує Трубіна сайт Шахтаря.

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