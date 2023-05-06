Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд не забуває тих, хто допомагав йому впродовж кар'єри.

На поєдинку 35-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Лідс буде особливий гість. Холанд організував поїздку на гру для екіпірувальника норвезького клубу Брюне, в якому Ерлінг робив перші футбольні кроки.

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Чоловік на ім'я Курт Гаусланд нещодавно відзначив 60-річний ювілей. Холанд вирішив подарувати йому тур на матч його улюбленої команди – Гаусланд вболіває за Лідс. У своєму відеопривітанні Ерлінг натякнув, що це не стане для нього причиною, аби не засмучувати "павичів".

"Якщо тобі 60 років, я хотів би запросити тебе подивитися гру твоєї улюбленої команди. Приїдь і поглянь на свій прекрасний Лідс, хоча не можу обіцяти, що не заб'ю йому!" – звернувся Холанд до іменинника.

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