Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд не забывает тех, кто помогал ему на протяжении карьеры.

На поединке 35-го тура АПЛ Манчестер Сити – Лидс будет особенный гость. Холанд организовал поездку на игру для экипировщика норвежского клуба Брюне, в котором Эрлинг делал первые футбольные шаги.

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Мужчина по имени Курт Гаусланд недавно отметил 60-летний юбилей. Холанд решил подарить ему тур на матч его любимой команды – Гаусланд болеет за Лидс. В своем видеопоздравлении Эрлинг намекнул, что это не станет для него причиной, чтобы не огорчать "павлинов".

"Если тебе 60 лет, я хотел бы пригласить тебя посмотреть игру твоей любимой команды. Приезжай и взгляни на свой прекрасный Лидс, хотя не могу обещать, что не забью ему!" – обратился Холанд к имениннику.

Манчестер Сити с рекордным голом Холанда разгромил Вест Хэм и обошел Арсенал на вершине АПЛ