"Ерлінг – найбільший професіонал, якого я коли-небудь бачив. Такого мислення ви не зустрінете більше ні в кого іншого. Він все робить. Відновлення, спортзал, щоденна 10-годинна терапія, крижані ванни, дієта. Саме тому він такий, який є. Але присягаюся, я б так не зміг.

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Ми – хороші друзі, але після гри він тицяє в мене пальцем і каже: "Не йди сьогодні тусити". А я кажу йому заткнутися і йти до своєї крижаної ванни. Але ж ми такі, так. Дві різні особи, які кожен по-своєму робить свою роботу", – цитує Гріліша MailSport.

Нагадаємо, що вихованець Астон Вілли залишається рекордним трансфером Манчестер Сіті. Влітку 2021 року "містяни" заплатили за Гріліша понад 100 млн євро. Відтоді Джек забив за команду Пепа Гвардіоли 11 голів. Холанд вже має втричі більше за неповний сезон.

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