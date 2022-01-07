Для перемоги у цій номінації не потрібно було забивати багато, як Роберт Лєвандовскі та Ерлінг Холанд. Це вам точно може сказати хавбек Бохума Герріт Хольтман.

Кочергіна взимку хоче підписати аутсайдер Бундесліги

В активі 26-річного німця лише два м'ячі, але один із них став найкращим голом 2021 року в Бундеслізі. Це трапилося у 2-му турі. Хольтман забив переможний гол проти Майнца. Півзахисник обіграв низку суперників у стилі Лео Мессі й вразив ворота суперника.