Холанд та Лєвандовскі залишилися ні з чим – Бундесліга назвала найкращим голом року соло у стилі Мессі
10:00 - Читать на русском
Прес-служба Бундесліги продовжує роздавати індивідуальні нагороди за підсумками минулого року.
Для перемоги у цій номінації не потрібно було забивати багато, як Роберт Лєвандовскі та Ерлінг Холанд. Це вам точно може сказати хавбек Бохума Герріт Хольтман.
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В активі 26-річного німця лише два м'ячі, але один із них став найкращим голом 2021 року в Бундеслізі. Це трапилося у 2-му турі. Хольтман забив переможний гол проти Майнца. Півзахисник обіграв низку суперників у стилі Лео Мессі й вразив ворота суперника.
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