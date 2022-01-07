Холанд и Левандовски остались ни с чем – Бундеслига назвала лучшим голом года соло в стиле Месси
10:00 - Читати українською
Пресс-служба Бундеслиги продолжает раздавать индивидуальные награды по итогам прошлого года.
Для победы в этой номинации не нужно было забивать много, как Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд. Это вам точно может сказать хавбек Бохума Геррит Хольтман.
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В активе 26-летнего немца всего два мяча, но один из них стал лучшим голом 2021 года в Бундеслиге. Это произошло во 2-м туре. Хольтман забил победный гол против Майнца. Полузащитник обыграл ряд соперников в стиле Лео Месси и поразил ворота соперника.
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