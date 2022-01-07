Для победы в этой номинации не нужно было забивать много, как Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд. Это вам точно может сказать хавбек Бохума Геррит Хольтман.

Кочергина зимой хочет подписать аутсайдер Бундеслиги

В активе 26-летнего немца всего два мяча, но один из них стал лучшим голом 2021 года в Бундеслиге. Это произошло во 2-м туре. Хольтман забил победный гол против Майнца. Полузащитник обыграл ряд соперников в стиле Лео Месси и поразил ворота соперника.