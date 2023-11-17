Півзахисник Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем 17 листопада здобув чергову особисту нагороду. Він став володарем нагороди "Golden Boy-2023".

Видання Tuttosport обрало найкращого гравця Європи у віці до 21 року. Нагороду "Golden Boy" забрав півзахисник Реала Джуд Беллінгем.

Беллінгем покинув розташування збірної Англії

Англієць набрав 97% голосів. Ідентичний відсоток отримав Кіліан Мбаппе у 2017 році, коли став лауреатом премії. Беллінгем випередив в голосуванні Джамала Мусіалу з Баварії.

В поточному сезоні півзахисник зіграв за Реал в 14 матчах у всіх турнірах. В його активі 13 голів та три результативні передачі. Беллінгем став першим володарем Golden Boy в історії Реала (Іско вигравав ще у складі Малаги і лише потім перебрався в Мадрид). Джуд перервав домінування Барселони – її представники Гаві та Педрі забирали дві попередні нагороди.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Джуд Беллінгем був визнаний найкращим молодим гравцем минулого сезону за версією France Football.

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