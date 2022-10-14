Мольде після того, як за них виступав Холанд, отримав ще одного супербомбардира – його кузена Альберта Т'яланда, повідомляє Indian Express.

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На молодіжному рівні він вразив у складі Брюне, де забив 40 голів у 31 поєдинку. У січні 2021 року Т'яланд став гравцем Мольде, де у 37 матчах відзначився 64 забитими м'ячами у складі молодіжної команди.

Альберт вже встиг дебютувати за дорослу команду Мольде в Кубку Норвегії – форварду вистачило 10 хвилин, аби відзначитись голом, а його команда виграла з рахунком 4:1.

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