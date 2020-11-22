Нагадаємо, 20-річний Холанд забив 4 голи у ворота берлінської Герти. На останніх хвилинах гри 8-го туру Люсьєн Фавр поміняв норвежця, випустивши замість нього 16-річного Мукоко, який став наймолодшим дебютантом в історії Бундесліги.

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Саме під час заміни трапився курйоз. Головний тренер "джмелів", схоже, сам забув, скільки голів забив його підопічний. Фавр нарахував лише три. Про це ще у флеш-інтерв'ю згадував Холанд, але на відео це виглядає ще комічніше.

Зауважимо, тепер в активі Холанда 15 голів у 12 матчах за Борусію. Вчора, 21 листопада, норвежець був визнаний найкращим молодим гравцем Європи у 2020 році, отримавши приз "Golden Boy".

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