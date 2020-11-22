Напомним, 20-летний Холанд забил 4 гола в ворота берлинской Герты. На последних минутах игры 8-го тура Люсьен Фавр поменял норвежца, выпустив вместо него 16-летнего Мукоко, который стал самым молодым дебютантом в истории Бундеслиги.

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Именно во время замены случился курьез. Главный тренер "шмелей", похоже, сам забыл, сколько голов забил его подопечный. Фавр насчитал только три. Об этом еще во флеш-интервью вспоминал Холанд, но на видео это выглядит еще забавнее.

Заметим, теперь в активе Холанда 15 голов в 12 матчах за Боруссию. Вчера, 21 ноября, норвежец был признан лучшим молодым игроком Европы в 2020 году, получив приз "Golden Boy".

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