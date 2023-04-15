Посеред тижня команда Хосепа Гвардіоли розтрощила Баварію (3:0) і наблизилася до виходу у півфінал Ліги чемпіонів, а в середу "містян" очікує матч-відповідь у Мюнхені. Поміж битвами з Баварією Ман Сіті змушений не забувати про АПЛ, де є головним конкурентом Арсенала в боротьбі за чемпіонство.

Востаннє "містяни" не вигравали у чемпіонаті ще 18 лютого, розписавши мирову з Ноттінгем Форест. Останні 5 поєдинків команда Гвардіоли виграла, а сьогодні на Етіхаді прйимала Лестер, який нещодавно звільнив Брендана Роджерса і призначив Діна Сміта. Для нового тренера, якому асистує Джон Террі, це був дебютний поєдинок. Очки "лисам" потрібні тут і зараз – команда засіла в зоні вильоту і не вигравала в АПЛ з 11 лютого. У останніх 8-ми поєдинках Лестер набрав лише один бал – відступати було нікуди.

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Гвардіола дещо змінив склад після погрому Баварії. Аке, Аканджі та Гюндоган присіли в запас, замість них вийшли Ляпорт, Вокер і Марез. У Лестера вийшов Джеймі Варді, для якого цей матч став 300-м в АПЛ – перший такий гравець в історії клубу.

Дін Сміт випустив 5 захисників, однак його план зазнав краху. Сіті з перших хвилин почав показувати, хто в домі господар. Ріяд Марез свій момент змарнував – м'яч після рикошету пішов на кутовий. Він же і став гольовим. Стоунз ударом з лінії штрафного поклав м'яч у кут воріт після скидки Родрі. Йшла лише 5 хвилина.

Команда Гвардіоли пішла розвивати успіх. Гріліш з другої спроби таки заробив пенальті. Джек влучив у руку Ндіді, а VAR побачив 11-метровий. До м'яча підійшов Холанд і пробив ідеально. 2:0 на 13-й хвилині – гра була зроблена. Залишилося лише одне питання – перейде Сіті в економ-режим перед виїздом у Мюнхен, чи натовче бідолашному Лестеру повну торбу, враховуючи важливість різниці голів у випадку рівності очок.

Сіті вирішив добивати. На 25-й Холанд реалізував вихід віч-на-віч і зробив рахунок розгромним. Де Брюйне віддав на хід Ерлінгу, який підсік м'яч у дальній кут. 3:0 і 32-й гол норвежця в АПЛ – Холанд повторив рекорд Мохамеда Салаха. Космос. І лише після цього господарі заспокоїлися, хоч і продовжували контролювати гру, нічого не дозволяючи супернику. До перерви голів більше не було.

На другий тайм Гвардіола зняв авторів голів. Замість Холанда і Стоунза вийшли Альварес та Аканджі. Пішов з поля і ювіляр Варді, який що був на полі, що не був – Лестер в атаку не ходив. Як і Ман Сіті у другому таймі – господарі почали відверто валяти дурня, економлячи сили на матч у Мюнхені.

Пізніше тренер "містян" зняв й інших лідерів – Гріліша, де Брюйне і Родрі. Це вкупі з розслабленістю господарів призвело до пропущеного м'яча – на 75-й хвилині Іхеаначо з метра добив м'яч у сітку після сейву Едерсона, підсолодивши Лестеру гіркоту поразки. Меддісон міг скорочувати відставання до мінімуму, але Едерсон врятував, а за влучання м'яча в руку Гомесу пенальті не поставили. На останніх секундах Іхеаначо ще й у стійку влучив.

3:1 – Ман Сіті здобув візуально легку перемогу, але отримав дуже нервові останні хвилини. Урок для Гвардіоли перед виїздом у Мюнхен – розслаблятися "містянам" не можна, попри комфортну перевагу в першому матчі. Манчестер Сіті скоротив відставання від Арсенала до 3-х очок, Лестер і далі передостанній.

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