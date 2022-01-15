После уверенной победы в немецком первенстве норвежского нападающего спросили о его будущем, окутанном всевозможными слухами.

Бавария совершила неожиданный поворот в сторону Холанда – пострадают интересы Левандовски

Ответ Холанда был неожиданным: "Боруссия давит на меня, чтобы я принял решение по поводу выступлений в следующем сезоне, но я просто хочу играть в футбол. До сих пор я не делал никаких заявлений только из уважения к клубу".

Эрлинг долгое время находится на радарах топовых клубов Европы, готовых выложить немалую сумму для его подписания. Среди главных претендентов – Манчестер Сити, Бавария, Реал и Барселона. В 77 матчах за Борусию Холанд забил 78 мячей.