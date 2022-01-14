Програму 19-го туру чемпіонату Німеччини відкривав поєдинок на Вестфаленштадіоні між дортмундською Борусією та Фрайбургом. Зустріч обіцяла бути цікавою, адже обидві команди трималися в зоні ЛЧ – причому "джмелі" у першому колі програли підопічним Крістіана Штрайха. Звісно ж, господарі бажали реваншу.

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На жаль, битви не вийшло. Борусія домінувала у першому таймі, завдавши 11 ударів по воротах і дозволивши супернику провести всього 1 постріл у відповідь (перед перервою, дуже слабенький). Рахунок було відкрито вже на 14-й хвилині внаслідок подачі Брандта з кутового, яку замкнув Меньє. 1:0!

Ще за 15 хвилин Тома оформив дубль – і знову після навісу Брандта з корнера. У компенсований же час Холанд отримав проникну передачу від Беллінгхема й легко переграв голкіпера, влаштувавши розгром. 3:0! Після цього всі питання щодо переможця зустрічі були зняті.

В другому тайму "джмелі" розслабились настільки, що пропустили гол. На 61-й хвилині Шаде запустив у штрафний Шалая, той потужно вистрілив низом, а Кобель парирував – Деміровіч же опинився на добиванні. Втім, на більше гостей не вистачило. На 75-й хвилині Холанд остаточно знищив інтригу, реалізувавши ще один вихід сам на сам з Упхоффом. Крапку ж у протистоянні поставив Дауд, який на 86-й замкнув простріл Шульца – 5:1.

Таким чином, Борусія набрала 40 очок. Дортмундці залишились на другій позиції й наблизились до Баварії на відстань трьох залікових балів – втім, мюнхенці свій матч проведуть у суботу. Фрайбург з 30 пунктами тримається четвертим, але Байєр, Кельн та Уніон у цьому турі можуть обійти підопічних Крістана Штрайха.

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