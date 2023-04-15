Холанд показал "магическое зелье", которое помогает бить бомбардирские рекорды
Форвард Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холланд поделился секретом футбольного успеха.
Холанд сделал в соцсетях редкий нефутбольный пост. Норвежец выложил несколько фотографий с двумя бутылками молока.
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"Я и мое магическое зелье", – написал Эрлинг. Футболист получил волну одобрения от фанатов. Не обошлось без троллинга – норвежца сравнивают с Дэймоном Таргариеном (из сериала "Дом дракона").
Холанд забил в этом сезоне 45 голов за Манчестер Сити. Имея 30 точных ударов в АПЛ, Эрлинг претендует на рекорд в истории турнира. В Лиге чемпионов форвард дошел с Сити до 1/4 финала и разгромил Баварию.
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