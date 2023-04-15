Холанд сделал в соцсетях редкий нефутбольный пост. Норвежец выложил несколько фотографий с двумя бутылками молока.

Гвардиола расхвалил Холанда, сравнив его с Месси и Роналду

"Я и мое магическое зелье", – написал Эрлинг. Футболист получил волну одобрения от фанатов. Не обошлось без троллинга – норвежца сравнивают с Дэймоном Таргариеном (из сериала "Дом дракона").

Холанд забил в этом сезоне 45 голов за Манчестер Сити. Имея 30 точных ударов в АПЛ, Эрлинг претендует на рекорд в истории турнира. В Лиге чемпионов форвард дошел с Сити до 1/4 финала и разгромил Баварию.

Me and my magic potion pic.twitter.com/Bunvm6e9tB — Erling Haaland (@ErlingHaaland) April 13, 2023

Манчестер Сити разгромил Баварию в 1/4 Лиги чемпионов – Гвардиола не перемудрил и осмелился добить Тухеля