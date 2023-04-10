"Щоб досягти рівня Кріштіану і Мессі, потрібно багато працювати. Вони ніколи не були травмовані. Ерлінг такий високий. Він величезний. Тому він потребує багато догляду з боку фізіотерапевтів. Але відтоді, як я з ним познайомився, у нього правильне мислення. Його розум у правильному положенні.

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Він живе, щоб бути професіоналом і змагатися. Я бачу його реакцію, коли він не забиває, навіть на тренуваннях. Але він розчарований протягом п'яти хвилин, а потім повертається і виконує роботу. Він тисне на себе, як Мессі та Роналду. Коли він не забиває два-три голи, він каже: "В чому проблема, в чому проблема?" У його віці цифри неймовірні. Ви бачите, скільки ігор Ерлінг зіграв за свою професійну кар'єру, і ви порівнюєте голи, які він забив за цей час, з Мессі та Кріштіану, це дуже схоже.

Я вважаю, що Мессі є більш повноцінним гравцем. Він може грати будь-де, тому що розуміє гру. Кріштіану та Холанд схожі на машину. Я вважаю, що футбол став кращим завдяки Кріштіану і Мессі через те, що вони зробили для цього бізнесу, змагаючись за великі клуби. Ерлінгу всього 22 роки, і забиває в найскладнішій лізі світу. Я можу це говорити, тому що я тренував у інших лігах", – прокоментував Гвардіола в інтерв'ю.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Холанд забив 30 голів у 27 матчах АПЛ. У Лізі чемпіонів він відзначився 10 разів в шести матчах.

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