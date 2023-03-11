Лондонці тримали інтригу до останніх хвилин, однак проста помилка перекреслила надії Крістал Пелас і Арсенала – Манчестер Сіті переміг і втримався у чемпіонських перегонах.

Фаворит у поєдинку між Крістал Пелас і Манчестер Сіті був очевидним. Окрім різниці в класі, за "містян" грала ще й турнірна мотивація – вони відставали від Арсенала на 5 очок. Здавалося, що у дванадцятої команди чемпіонату просто немає шансів.

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Підопічні Пепа Гвардіоли зробили достатньо для перемоги ще в першому таймі. Вже на 4-й хвилині Діаш міг забивати пострілом з лету з лінії штрафного (Гуайта впорався), а на 5-й Гріліш обіграв кількох суперників і бахнув метрів з 20-ти – повз ближню стійку! На 28-й Холанд замикав простріл Аке, однак з лінії воротарського Ерлінг примудрився запустити м'яч у небо.

Ще за дві хвилини потужний постріл норвежця парирував Гуайта, а його добивання пройшло паралельно воротам. Крістал Пелас огризнувся тільки двома заблокованими ударами з невигідних позицій. Словом, Сіті був кращим – от тільки моменти Холанда стали останніми в першому таймі. "Містянам" бракувало динаміки, а "орли" не панікували.

Як наслідок, перший тайм завершився з нулями на табло. Очікувалось, що в другому таймі стривожені гості піднімуть оберти й розірвуть лондонців, однак підопічні Пепа виглядали навіть гірше. До 70-х хвилин у активі фаворита можна було занести тільки постріл Фодена зі стандарту в лівий нижній кут (Гуайта виручив). Крістал Пелас тримався впевнено, а Манчестер Сіті взагалі не чинив тиску.

Вболівальники Арсенала вже почали потирати руки, однак на 76-й хвилині лондонці розчаровано схопилися за голову. Гюндоган після розіграшу кутового обігрався з Фоденом та увійшов до карного майданчика, хитнув Олісе й отримав по ногах – пенальті! Холанд впевнено його реалізував. 0:1!

Після цього гості провели ще кілька атак, однак їм бракувало гостроти та динаміки – "орли" ловили суперника в офсайди. Проблемою була відсутність контргри. У підопічних Патріка Вієйра було кілька прострілів, але не було моментів. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу команди Пепа Гвардіоли.

Манчестер Сіті набрав 61 очко, наблизившись до Арсенала на відстань двох очок. "Каноніри" свій поєдинок проведуть завтра – у них виїзд на Крейвен Коттедж до Фулхема. Крістал Пелас з 27 заліковими балами залишається дванадцятим, тримаючись у чотирьох пунктах від зони вильоту.

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