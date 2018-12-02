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Хоффенхайм – Шальке – 1:1 – відео голів та огляд матчу

1 грудня 23:27 147 Читать на русском
Хоффенхайм – Шальке – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Хоффенхайм – Шальке – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Шальке зіграв внічию з Хоффенхайму у 13-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Хоффенхайм – Шальке на сайті "Футбол 24".

Німеччина. Бундесліга, 13 тур

Хоффенхайм – Шальке – 1:1

Голи: Крамаріч, 59 (пен) – Бенталеб, 74 (пен)

Перший тайм цього поєдинку завершився без забитих м'ячів, а після перерви команди обмінялися голами з пенальті, які реалізували Крамаріч та Бенталеб. Євген Коноплянка потрапив до заявки Шальке на гру, але на полі так і не з'явився.

Шальке та Хоффенхайм зіграли внічию: розкішні сейви голкіперів, багато пенальті та бліда гра конкурента Коноплянки

Хоффенхайм набрав 21 пункт і залишився на 6 місці в турнірній таблиці, а Шальке з 14 балами піднявся на 11 сходинку.

Німеччина13 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Шальке: Субота 01 грудня 2018

Хоффенхайм
Матч завершено
1 : 1
Шальке
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