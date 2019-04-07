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Вердер розійшовся миром з менхенгладбаською Боруссією, Хоффенхайм на виїзді розгромив Аугсбург

20:54 89 Читать на русском
Вердер розійшовся миром з менхенгладбаською Боруссією, Хоффенхайм на виїзді розгромив Аугсбург
Вердер розійшовся миром з менхенгладбаською Боруссією, Хоффенхайм на виїзді розгромив Аугсбург

В рамках 28-го туру німецького чемпіонату Борусія Менхенгладбах зіграла у нічию з Вердером, Аугсбург розгромно поступився Хоффенхайму на своєму полі. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

49’ Флоріан Нойхаус
 
Деві Классен 79’
49’ Флоріан Нойхаус
79’ Деві Классен

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 28-й тур

Аугсбург – Хоффенхайм – 0:4

Голи: Крамаріч, 6, Бельфоділ, 62, 74, 82

Боруссія М. – Вердер – 1:1

Голи: Нойхаус, 49 – Классен, 79

У черговому турі Бундесліги Хоффенхайм, який відчайдушно бореться за зону єврокубків, приїхав у гості до Аугсбурга. Вже на 6-й хвилині Андрей Крамаріч після помилки захисника влучним ударом вивів свою команду вперед. А у другому таймі почав феєрити Ісхак Бельфоділ: на 62-й хвилині він забиває свій перший м’яч, на 74-ій робить дубль, а на 82-й — хет-трик. Після цього матчу Хоффенхайм піднімається на 7 місце і набирає 44 очки, Аугсбург з 25-ма пунктами опустився на 15 позицію.

У завершальному матчі туру Вердер завітав у гості до Боруссії. "Зелено-білі" востаннє програвали ще у грудні минулого року і не планували змінювати цю приємну статистику. Менхенгладбахці, поступившись в останній грі Фортуні, прагнули реабілітуватись перед своїми вболівальниками. Безгольовий перший тайм пройшов у рівній боротьбі. На 49-й хвилині Флоріан Нойхаус вийшов віч-на-віч з голкіпером і відкрив рахунок у матчі. За пів години Деві Классен з подачі Юя Осако зрівняв. Нічия принесла Вердеру 43 очки і восьму сходинку, Боруссія з 48-ма пунктами залишилась на 5 місці.

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Теги
Борусія Менхенгладбах - Вердер Вердер Вердер Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Німеччина Хоффенхайм Хоффенхайм Аугсбург Аугсбург Аугсбург - Хоффенхайм
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