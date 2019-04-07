Вердер розійшовся миром з менхенгладбаською Боруссією, Хоффенхайм на виїзді розгромив Аугсбург

В рамках 28-го туру німецького чемпіонату Борусія Менхенгладбах зіграла у нічию з Вердером, Аугсбург розгромно поступився Хоффенхайму на своєму полі. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 28-й тур

Аугсбург – Хоффенхайм – 0:4

Голи: Крамаріч, 6, Бельфоділ, 62, 74, 82

Боруссія М. – Вердер – 1:1

Голи: Нойхаус, 49 – Классен, 79

У черговому турі Бундесліги Хоффенхайм, який відчайдушно бореться за зону єврокубків, приїхав у гості до Аугсбурга. Вже на 6-й хвилині Андрей Крамаріч після помилки захисника влучним ударом вивів свою команду вперед. А у другому таймі почав феєрити Ісхак Бельфоділ: на 62-й хвилині він забиває свій перший м’яч, на 74-ій робить дубль, а на 82-й — хет-трик. Після цього матчу Хоффенхайм піднімається на 7 місце і набирає 44 очки, Аугсбург з 25-ма пунктами опустився на 15 позицію.

У завершальному матчі туру Вердер завітав у гості до Боруссії. "Зелено-білі" востаннє програвали ще у грудні минулого року і не планували змінювати цю приємну статистику. Менхенгладбахці, поступившись в останній грі Фортуні, прагнули реабілітуватись перед своїми вболівальниками. Безгольовий перший тайм пройшов у рівній боротьбі. На 49-й хвилині Флоріан Нойхаус вийшов віч-на-віч з голкіпером і відкрив рахунок у матчі. За пів години Деві Классен з подачі Юя Осако зрівняв. Нічия принесла Вердеру 43 очки і восьму сходинку, Боруссія з 48-ма пунктами залишилась на 5 місці.

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