Хоффенхайм на выезде разгромил Аугсбург: 28-й тур Бундеслиги, матч воскресенья

В рамках 28-го тура немецкого чемпионата Аугсбург разгромно уступил Хоффенхайму на своем поле. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/2019, 28-й тур

Аугсбург – Хоффенхайм – 0:4

Голы: Крамарич, 6, Бельфодиль, 62, 74, 82

В очередном туре Бундеслиги Хоффенхайм, который отчаянно борется за зону еврокубков, приехал в гости к Аугсбургу. Уже на 6-й минуте Андрей Крамарич после ошибки защитника точным ударом вывел свою команду вперед. А во втором тайме начал феериты Исхак Бельфодиль: на 62-й минуте он забивает свой первый мяч, на 74-й делает дубль, а на 82-й – хет-трик. После этого матча Хоффенхайм поднимается на 7 место и набирает 44 очка, Аугсбург с 25 пунктами опустился на 15 позицию.

"80 млн евро за Эрнандеса – у меня живот болит от таких сумм", – Эффенберг раскритиковал трансферы Баварии