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Хоффенхайм на выезде разгромил Аугсбург: 28-й тур Бундеслиги, матч воскресенья

18:32 8 Читати українською
Хоффенхайм на выезде разгромил Аугсбург: 28-й тур Бундеслиги, матч воскресенья
Хоффенхайм на выезде разгромил Аугсбург: 28-й тур Бундеслиги, матч воскресенья

В рамках 28-го тура немецкого чемпионата Аугсбург разгромно уступил Хоффенхайму на своем поле. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

 
Андрей Крамарич 6’
Исхак Бельфодил 62’
Исхак Бельфодил 74’
Исхак Бельфодил 82’
6’ Андрей Крамарич
62’ Исхак Бельфодил
74’ Исхак Бельфодил
82’ Исхак Бельфодил

Чемпионат Германии 2018/2019, 28-й тур

Аугсбург – Хоффенхайм – 0:4

Голы: Крамарич, 6, Бельфодиль, 62, 74, 82

В очередном туре Бундеслиги Хоффенхайм, который отчаянно борется за зону еврокубков, приехал в гости к Аугсбургу. Уже на 6-й минуте Андрей Крамарич после ошибки защитника точным ударом вывел свою команду вперед. А во втором тайме начал феериты Исхак Бельфодиль: на 62-й минуте он забивает свой первый мяч, на 74-й делает дубль, а на 82-й – хет-трик. После этого матча Хоффенхайм поднимается на 7 место и набирает 44 очка, Аугсбург с 25 пунктами опустился на 15 позицию.

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Теги
Хоффенхайм Хоффенхайм Аугсбург Аугсбург Германия Аугсбург - Хоффенхайм
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